В.Путін готовий дати пояснення щодо українських політв'язнів на зустрічі у Парижі - Д.Пєсков
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з французьким колегою Еммануелем Макроном буде готовий дати вичерпні пояснення з питання українських політв'язнів, якщо це питання буде порушено французькою стороною. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"У цілому це не питання двосторонніх російсько-французьких відносин. Якщо вона (тема) буде порушена з французької сторони, то я не сумніваюся, що президент дасть вичерпні пояснення", - повідомив він.
Зазначається, що родичі так званих політв'язнів з України напередодні візиту російського лідера в Париж написали лист президенту Еммануелю Макрону з проханням порушити цю тему.
Як повідомляв УНН, у Парижі розраховують на відкритий і прямий діалог з В.Путіним.