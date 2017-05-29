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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Путин готов дать объяснения относительно украинских политзаключенных на встрече в Париже - Д.Песков

Киев • УНН

 • 8095 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном будет готов дать исчерпывающие объяснения по вопросу украинских политзаключенных, если этот вопрос будет поднят французской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

В.Путин готов дать объяснения относительно украинских политзаключенных на встрече в Париже - Д.Песков

"В целом это не вопрос двусторонних российско-французских отношений. Если она (тема) будет нарушена с французской стороны, то я не сомневаюсь, что президент даст исчерпывающие объяснения", - сообщил он.

Отмечается, что родственники так называемых политзаключенных из Украины накануне визита российского лидера в Париж написали письмо президенту Эммануэлю Макрону с просьбой поднять эту тему.

Как сообщал УНН, в Париже рассчитывают на открытый и прямой диалог с В.Путиным.

Украинские Национальные Новости

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