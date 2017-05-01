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В пункті пропуску на Одещині виявили боєприпаси

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Учора, 30 квітня, в пункт пропуску “Серпневе”, що в Тарутинському районі Одеської області, прибув 43-річний громадянин Молдови на позашляховику Toyota Land Cruiser. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ДПСУ.

В пункті пропуску на Одещині виявили боєприпаси

“Спільною оглядовою групою у складі прикордонників, представників ДФСУ та СБУ під час огляду автомобіля було виявлено предмети військової амуніції та боєприпаси часів Другої світової війни. В позашляховику чоловік перевозив міни, гранати, запали до гранат, 65 мм снаряд, патрони різного калібру, гільзи, штик-ніж, саперні лопати, каску та інші речі”, — йдеться у повідомленні.

За цим фактом було проінформовано компетентні правоохоронні органи України та представників ДСНС. В подальшому було з’ясовано, що усі боєприпаси вже були знешкодженими та не містили бойового заряду і не становили небезпеки для оточуючих.

Правоохоронці не дозволили громадянину вивезти виявлений вантаж через кордон. Тривають перевірочні заходи.

Нагадаємо, автомобіль зі зброєю поліцейські зупинили вночі 28 квітня в райцентрі Рокитне. У армійському рюкзаку містилось 1 тис. 300 патронів та 10 гранат “Ф-1” та “РГД-5”. Усе це вилучено правоохоронцями.

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