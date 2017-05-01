В пункте пропуска в Одесской области обнаружили боеприпасы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Вчера, 30 апреля, в пункт пропуска "Серпневое", которій расположен в Тарутинском районе Одесской области, прибыл 43-летний гражданин Молдовы на внедорожнике Toyota Land Cruiser. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Общей обзорной группой в составе пограничников, представителей ГФСУ и СБУ при осмотре автомобиля были обнаружены предметы военной амуниции и боеприпасы времен Второй мировой войны. Во внедорожнике мужчина перевозил мины, гранаты, запалы к гранатам, 65 мм снаряд, патроны различного калибра, гильзы, штык-нож, саперные лопаты, каску и другие вещи", - говорится в сообщении.
По данному факту были проинформированы компетентные правоохранительные органы Украины и представители ГСЧС. В дальнейшем было выяснено, что все боеприпасы уже были обезврежены, не содержали боевого заряда и не представляли опасности для окружающих.
Правоохранители не позволили гражданину вывезти обнаруженный груз через границу. Продолжаются проверочные мероприятия.
Напомним, автомобиль с оружием полицейские остановили ночью 28 апреля в райцентре Рокитное. В армейском рюкзаке находилось 1 тыс. 300 патронов и 10 гранат "Ф-1" и "РГД-5". Все это изъято правоохранителями.