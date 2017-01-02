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У прифронтовому Новолуганському відкрився пункт Національної поліції

У прифронтовому Новолуганському відкрився пункт Національної поліції

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 2 січня. УНН. Донецькій області в прифронтовому селищі Новолуганське відкрився пункт поліції. Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУПН Донецької області.

У селищі, яке донедавна було “сірою зоною”, повертаються закон і порядок. З сьогоднішнього дня тут постійно працюють поліцейські, які будуть надавати допомогу 3 тис. 330 місцевим жителям і 700 переселенцям. Загін поліції, який буде нести службу в 500 м від позицій терористів.

Від Новолуганського до окупованої Горлівки — 20 км, але території, контрольовані бойовиками, — значно ближче, на під’їзді до селища розташований “нульовий блокпост ДНР”.

Однією з проблем “сірої зони” було те, що поліція не мала можливості постійно перебувати в селищі. Сьогодні начальником поліції Донецької області сюди направили загін поліції. У нього входять досвідчені працівники Бахмутського відділу поліції, бійці підрозділів спецпризначення і додані сили. Вони будуть забезпечувати спокій людей і надавати будь-яку допомогу на місці.

Пункт поліції розташований в будівлі селищної ради. Тут є все необхідне для цілодобової роботи.

Генерал провів в пункті поліції нараду з командирами підрозділів “Дніпро-1” і “Донбас”, які також несуть тут службу, і поставив першочергові завдання бійцям поліцейського загону.

“Виконуючи розпорядження штабу АТО, ми відкриваємо пункт поліції в Новолуганському. Першочергові завдання — організувати роботу чергової частини, прийом громадян, так як, думаю, у жителів накопичилося чимало питань, здійснювати патрулювання території. Ви повинні обійти кожну вулицю і кожен будинок, поспілкуватися з кожним жителем, щоб виявити людей, яким потрібна допомога, в тому числі літніх і дітей. У людей має бути впевненість, що їх є кому захищати зсередини, жителі повинні відчувати підтримку, знати, що є влада, закон і правопорядок”, — підкреслив Начальник ГУ Національної поліції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

Селищний голова Костянтин Саркісов повідомив, що зараз ситуація в селищі спокійна. Є світло, опалення, працюють магазини, амбулаторія, школа, де освіту здобувають 185 дітей, дитячий садок, який відвідують 85 маленьких вихованців. Є транспортне сполучення з Бахмутом, куди двічі на добу ходить автобус.

Всього в 2016 році до Бахмутського відділу поліції надійшло 203 звернення від жителів селища, що свідчить про те, що допомога поліції жителям вкрай потрібна. Серед них були і повідомлення про тяжкі злочини. Поліцейські оперативно реагували на кожне повідомлення. Щоб затримувати злочинців в “сірій зоні”, поліцейські проводили спільні спецоперації з військовими.

Так, “під носом” у терористів були затримані бойовик і зловмисник, який скоїв жорстокий напад на 87-річну бабусю.

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