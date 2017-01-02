В прифронтовом Новолуганском открылся пункт Национальной полиции

ukru
12 марта, 19:49 • 109088 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 142290 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 121351 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 118160 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 147292 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 115911 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122492 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130488 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140561 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144761 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

12 марта, 20:50 • 75376 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

12 марта, 20:59 • 77756 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

12 марта, 21:49 • 45492 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 60957 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 83340 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 109088 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 142290 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 108910 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 116102 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 147292 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 140811 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 148655 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 153310 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 151564 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 154784 просмотра
Актуальное
В прифронтовом Новолуганском открылся пункт Национальной полиции

В прифронтовом Новолуганском открылся пункт Национальной полиции

Киев • УНН

 • 10008 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 2 января. УНН. В Донецкой области в прифронтовом поселке Новолуганское открылся пункт полиции. Об этом корреспонденту УНН  сообщает ГУНП Донецкой области.

В поселок, который до недавнего времени был  "серой зоной", возвращаются закон и порядок. С сегодняшнего дня здесь постоянно работают полицейские, которые будут оказывать помощь 3 тыс. 330 местным жителям и 700 переселенцам. Отряд полиции, будет нести службу в 500 м от позиций террористов.

От Новолуганское в оккупированную Горловки - 20 км, но до территории, контролируемой боевиками - гораздо ближе, на подъезде к поселку расположен "нулевой блокпост ДНР".

Одной из проблем "серой зоны" было то, что полиция не имела возможности постоянно находиться в поселке. Сегодня начальником полиции Донецкой области сюда направили отряд полиции. В него входят опытные работники Бахмутского отдела полиции, бойцы подразделений спецназначения и приданные силы. Они будут обеспечивать спокойствие людей и оказывать любую помощь на месте.

Пункт полиции расположен в здании поселкового совета. Здесь есть все необходимое для круглосуточной работы.

Генерал провел в пункте полиции совещание с командирами подразделений "Днепр-1" и "Донбасс", которые также несут здесь службу, и поставил первоочередные задачи бойцам полицейского отряда.

"Выполняя распоряжение штаба АТО, мы открываем пункт полиции в Новолуганское. Первоочередные задачи - организовать работу дежурной части, прием граждан, так как, думаю, у жителей накопилось немало вопросов, осуществлять патрулирование территории. Вы должны обойти каждую улицу и каждый дом, пообщаться с каждым жителем, чтобы выявить людей, которым нужна помощь, в том числе пожилых и детей. У людей должна быть уверенность, что их есть кому защищать изнутри, жители должны чувствовать поддержку, знать, что есть власть, закон и правопорядок ", - подчеркнул начальник ГУ Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Поселковый голова Константин Саркисов сообщил, что сейчас ситуация в поселке спокойная. Есть свет, отопление, работают магазины, амбулатория, школа, где образование получают 185 детей, детский сад, который посещают 85 маленьких воспитанников. Есть транспортное сообщение с Бахмутом, куда дважды в сутки ходит автобус.

Всего в 2016 году в Бахмутский отдел полиции поступило 203 обращения от жителей поселка, что свидетельствует о том, что помощь полиции жителям крайне нужна. Среди них были и сообщения о тяжких преступлениях. Полицейские оперативно реагировали на каждое сообщение. Чтобы задерживать преступников в "серой зоне", полицейские проводили совместные спецоперации с военными.

Так, "под носом" у террористов были задержаны боевик и злоумышленник, совершивший жестокое нападение на 87-летнюю бабушку.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы