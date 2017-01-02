В прифронтовом Новолуганском открылся пункт Национальной полиции
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 2 января. УНН. В Донецкой области в прифронтовом поселке Новолуганское открылся пункт полиции. Об этом корреспонденту УНН сообщает ГУНП Донецкой области.
В поселок, который до недавнего времени был "серой зоной", возвращаются закон и порядок. С сегодняшнего дня здесь постоянно работают полицейские, которые будут оказывать помощь 3 тыс. 330 местным жителям и 700 переселенцам. Отряд полиции, будет нести службу в 500 м от позиций террористов.
От Новолуганское в оккупированную Горловки - 20 км, но до территории, контролируемой боевиками - гораздо ближе, на подъезде к поселку расположен "нулевой блокпост ДНР".
Одной из проблем "серой зоны" было то, что полиция не имела возможности постоянно находиться в поселке. Сегодня начальником полиции Донецкой области сюда направили отряд полиции. В него входят опытные работники Бахмутского отдела полиции, бойцы подразделений спецназначения и приданные силы. Они будут обеспечивать спокойствие людей и оказывать любую помощь на месте.
Пункт полиции расположен в здании поселкового совета. Здесь есть все необходимое для круглосуточной работы.
Генерал провел в пункте полиции совещание с командирами подразделений "Днепр-1" и "Донбасс", которые также несут здесь службу, и поставил первоочередные задачи бойцам полицейского отряда.
"Выполняя распоряжение штаба АТО, мы открываем пункт полиции в Новолуганское. Первоочередные задачи - организовать работу дежурной части, прием граждан, так как, думаю, у жителей накопилось немало вопросов, осуществлять патрулирование территории. Вы должны обойти каждую улицу и каждый дом, пообщаться с каждым жителем, чтобы выявить людей, которым нужна помощь, в том числе пожилых и детей. У людей должна быть уверенность, что их есть кому защищать изнутри, жители должны чувствовать поддержку, знать, что есть власть, закон и правопорядок ", - подчеркнул начальник ГУ Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
Поселковый голова Константин Саркисов сообщил, что сейчас ситуация в поселке спокойная. Есть свет, отопление, работают магазины, амбулатория, школа, где образование получают 185 детей, детский сад, который посещают 85 маленьких воспитанников. Есть транспортное сообщение с Бахмутом, куда дважды в сутки ходит автобус.
Всего в 2016 году в Бахмутский отдел полиции поступило 203 обращения от жителей поселка, что свидетельствует о том, что помощь полиции жителям крайне нужна. Среди них были и сообщения о тяжких преступлениях. Полицейские оперативно реагировали на каждое сообщение. Чтобы задерживать преступников в "серой зоне", полицейские проводили совместные спецоперации с военными.
Так, "под носом" у террористов были задержаны боевик и злоумышленник, совершивший жестокое нападение на 87-летнюю бабушку.