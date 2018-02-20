В Приазов'ї впіймали браконьєрів з уловом на півмільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Учора, 19 лютого, військовослужбовці прикордонної застави “Бердянськ” в прибережній смузі Азовського моря затримали двох браконьєрів з великою кількістю риби. Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає УНН.
“Учора військовослужбовці від мобільної прикордонної застави Бердянськ, на узбережжі Азовського моря в районі населеного пункту Степанівка-Перша, що на Запоріжжі, виявили двох браконьєрів. Жителі Приазовського району, використовуючи маломірний плавзасіб та 4 сітки, здійснили незаконний вилов понад 330 рибин піленгаса. Загальна сума оцінки завданих державі збитків оцінюється у понад півмільйона гривень”, – повідомляють прикордонники.
За порушення прикордонного режиму на громадян складено адмінпротоколи за статтею 202 КУпАП. На місце виявлення браконьєрів викликано представників Приазовського національного природного парку та Національної поліції.
Нагадаємо, днями у Запорізькій області прикордонники затримали трьох браконьєрів, які виловили риби на суму близько 100 тис грн.