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В Приазов'ї впіймали браконьєрів з уловом на півмільйона гривень

В Приазов'ї впіймали браконьєрів з уловом на півмільйона гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Учора, 19 лютого, військовослужбовці прикордонної застави “Бердянськ” в прибережній смузі Азовського моря затримали двох браконьєрів з великою кількістю риби. Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає УНН.

“Учора військовослужбовці від мобільної прикордонної застави Бердянськ, на узбережжі Азовського моря в районі населеного пункту Степанівка-Перша, що на Запоріжжі, виявили двох браконьєрів. Жителі Приазовського району, використовуючи маломірний плавзасіб та 4 сітки, здійснили незаконний вилов понад 330 рибин піленгаса. Загальна сума оцінки завданих державі збитків оцінюється у понад півмільйона гривень”, – повідомляють прикордонники.

За порушення прикордонного режиму на громадян складено адмінпротоколи за статтею 202 КУпАП. На місце виявлення браконьєрів викликано представників Приазовського національного природного парку та Національної поліції.

Нагадаємо, днями у Запорізькій області прикордонники затримали трьох браконьєрів, які виловили риби на суму близько 100 тис грн.

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