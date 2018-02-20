В Приазовье поймали браконьеров с уловом на полмиллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Вчера, 19 февраля, военнослужащие пограничной заставы “Бердянск” в прибрежной полосе Азовского моря задержали двух браконьеров с большим количеством рыбы. Об этом сообщает Госпогранслужба, передает УНН.
"Вчера военнослужащие от мобильной пограничной заставы Бердянск, на побережье Азовского моря в районе населенного пункта Степановка-Первая, в Запорожье, обнаружили двух браконьеров. Жители Приазовского района, используя маломерное плавсредство и 4 сетки, осуществили незаконный вылов более 330 рыбин пиленгаса. Общая сумма оценки нанесенного государству ущерба оценивается в более полумиллиона гривен", - сообщают пограничники.
За нарушение пограничного режима на граждан составлены админпротоколы по статье 202 КУоАП. На место обнаружения браконьеров вызвали представителей Приазовского национального природного парка и Национальной полиции.
Напомним, на днях в Запорожской области пограничники задержали трех браконьеров, которые выловили рыбы на сумму около 100 тыс. грн.