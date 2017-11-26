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В пожежі на Рівненщині загинуло двоє дітей

В пожежі на Рівненщині загинуло двоє дітей

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 26 листопада. УНН. Вогонь у будинку 29-річної жительки селища Рокитне спалахнув близько другої ночі. Поки матері не було дома, двоє синів 5-ти та 4-х років отруїлися чадним газом. Про це УНН повідомили відділі комунікації управління Нацполіції у Рівненській області.

Того вечора 38-річний батько через сварку з дружиною поїхав до матері, яка проживає у цьому ж селищі. Жінка залишила своїх дітей та пішла у власних справах, замкнувши їх у будинку.

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Правоохоронці встановили, що пожежа розпочалася з кухні, де розміщене пічне опалення. За результатами огляду працівниками вибухотехнічного відділу ГУНП стало відомо, що пожежа сталася через дитячі пустощі з вогнем. Відтак полум’ям знищено усе приміщення та частково спальня.

Тіла хлопчиків знайшли під ліжком у спальній кімнаті. Попередньою причиною смерті малолітніх є отруєння чадним газом. Остаточну причину встановлюватиме судово-медична експертиза. За фактом загибелі двох малолітніх осіб поліцейські розпочали досудове розслідування за п.1 та 2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Також поліцейські розпочали досудове розслідування за ст.166 (злісного невиконання обов’язків по догляду за дітьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, 21 листопада на Львівщині внаслідок пожежі загинув дворічний хлопчик.

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