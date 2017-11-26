В пожаре на Ровенщине погибли двое детей

В тот вечер 38-летний отец из-за ссоры с женой поехал к матери, которая проживает в этом же поселке. Женщина оставила своих детей и ушла по своим делам, заперев их в доме.

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Правоохранители установили, что пожар начался с кухни, где размещено печное отопление. По результатам осмотра работниками взрывотехнического отдела ГУНП стало известно, что пожар произошел из-за детских игр с огнем. Поэтому пламенем уничтожено все помещение и частично спальня.

Тела мальчиков нашли под кроватью в спальне. Предварительной причиной смерти малолетних является отравление угарным газом. Окончательную причину установит судебно-медицинская экспертиза. По факту гибели двух малолетних лиц полицейские начали досудебное расследование по п.1 и 2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Также полицейские начали досудебное расследование по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за детьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, 21 ноября во Львовской области в результате пожара погиб двухлетний мальчик.