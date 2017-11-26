В пожаре на Ровенщине погибли двое детей

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Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 4215 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 12817 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 13767 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 88023 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 79676 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 91766 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121414 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115829 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146600 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107448 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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11:49 • 67870 просмотра
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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Актуальное
В пожаре на Ровенщине погибли двое детей

В пожаре на Ровенщине погибли двое детей

Киев  •  УНН

 • 16461 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 26 ноября. УНН. Огонь в доме 29-летней жительницы поселка Ракитное вспыхнул около двух ночи. Пока матери не было дома, двое сыновей 5-ти и 4-х лет отравились угарным газом. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации управления Нацполиции в Ровенской области.

В тот вечер 38-летний отец из-за ссоры с женой поехал к матери, которая проживает в этом же поселке. Женщина оставила своих детей и ушла по своим делам, заперев их в доме.

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Правоохранители установили, что пожар начался с кухни, где размещено печное отопление. По результатам осмотра работниками взрывотехнического отдела ГУНП стало известно, что пожар произошел из-за детских игр с огнем. Поэтому пламенем уничтожено все помещение и частично спальня.

Тела мальчиков нашли под кроватью в спальне. Предварительной причиной смерти малолетних является отравление угарным газом. Окончательную причину установит судебно-медицинская экспертиза. По факту гибели двух малолетних лиц полицейские начали досудебное расследование по п.1 и 2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Также полицейские начали досудебное расследование по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за детьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, 21 ноября во Львовской области в результате пожара погиб двухлетний мальчик.

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