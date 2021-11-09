В Португалії новий закон забороняє начальникам зв’язуватися з працівниками у неробочий час
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У парламенті Португалії схвалили поправки до трудового законодавства про віддалену роботу. Начальство може отримати штраф за звернення до працівників у неробочий час. При цьому поправки в законі не поширюватимуться на компанії, де кількість працівників не перевищує 10 осіб. Про це пише Euronews, передає УНН.
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Компанії також повинні допомагати оплачувати витрати своїх співробітників на електрику та інтернет. Роботодавцям необхідно заносити їх до категорії "бізнес-витрат".
За новими правилами батьки маленьких дітей мають право працювати віддалено без необхідності заздалегідь домовлятися з начальством про це, поки дитині не виповниться 8 років. Також до зміненого закону включено заходи щодо боротьби з самотністю — роботодавець повинен організовувати особисті зустрічі з підлеглими не рідше одного разу на два місяці.
В уряді країни вважають, що нові правила дистанційної роботи допоможуть Португалії отримати вигоду — наприклад, у вигляді іноземних фахівців, які хочуть змінити ситуацію.
"Пандемія прискорила необхідність регулювання нових правил роботи. Віддалена робота може стати "переломним моментом" для держави, якщо ми здобудемо собі вигоду і зменшимо її недоліки", - заявила міністр праці Португалії Ана Мендес Годіньо.
Додамо
Португалія стала першою європейською країною, яка в січні 2021 року змінила правила дистанційної роботи в результаті пандемії коронавірусу. За новими правилами у трудовому законодавстві роботодавцям необхідно забезпечувати необхідним обладнанням своїх працівників для роботи вдома.