В Португалії новий закон забороняє начальникам зв’язуватися з працівниками у неробочий час

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Компанії також повинні допомагати оплачувати витрати своїх співробітників на електрику та інтернет. Роботодавцям необхідно заносити їх до категорії "бізнес-витрат".

За новими правилами батьки маленьких дітей мають право працювати віддалено без необхідності заздалегідь домовлятися з начальством про це, поки дитині не виповниться 8 років. Також до зміненого закону включено заходи щодо боротьби з самотністю — роботодавець повинен організовувати особисті зустрічі з підлеглими не рідше одного разу на два місяці.

В уряді країни вважають, що нові правила дистанційної роботи допоможуть Португалії отримати вигоду — наприклад, у вигляді іноземних фахівців, які хочуть змінити ситуацію.

"Пандемія прискорила необхідність регулювання нових правил роботи. Віддалена робота може стати "переломним моментом" для держави, якщо ми здобудемо собі вигоду і зменшимо її недоліки", - заявила міністр праці Португалії Ана Мендес Годіньо.

Додамо

Португалія стала першою європейською країною, яка в січні 2021 року змінила правила дистанційної роботи в результаті пандемії коронавірусу. За новими правилами у трудовому законодавстві роботодавцям необхідно забезпечувати необхідним обладнанням своїх працівників для роботи вдома.