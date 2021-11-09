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В Португалии новый закон запрещает начальникам связываться с работниками в нерабочее время

Киев • УНН

 • 23647 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В парламенте Португалии одобрили поправки в трудовое законодательство об удаленной работе. Начальство может получить штраф за обращение к работникам в нерабочее время. При этом поправки в законе не будут распространяться на компании, где количество работников не превышает 10 человек. Об этом пишет Euronews, передает УНН.

В Португалии новый закон запрещает начальникам связываться с работниками в нерабочее время

Детали

Компании также должны помогать оплачивать расходы своих сотрудников на электричество и интернет. Работодателям необходимо заносить их в категорию "бизнес-расходов".

По новым правилам родители маленьких детей имеют право работать удаленно без необходимости заранее договориться с начальством об этом, пока ребенку не исполнится 8 лет. Также в измененный закон включены меры по борьбе с одиночеством - работодатель должен организовывать личные встречи с подчиненными не реже одного раза в два месяца.

В правительстве страны считают, что новые правила дистанционной работы Португалии помогут получить выгоду — например, в виде иностранных специалистов, которые хотят изменить ситуацию.

"Пандемия ускорила необходимость регулирования новых правил работы. Удаленная работа может стать "переломным моментом" для государства, если мы добудем себе выгоду и уменьшим ее недостатки", - заявила министр труда Португалии Ана Мендес Годиньо.

Добавим

Португалия стала первой европейской страной, которая в январе 2021 года изменила правила дистанционной работы в результате пандемии коронавируса. Согласно новым правилам в трудовом законодательстве работодателям необходимо обеспечивать необходимым оборудованием своих работников для работы на дому.

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