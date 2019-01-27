В Польщі заявили, що будівництво "Північного потоку-2" - удар по Центральній Європі

Під час XII Форуму “Європа-Україна” в Ряшеві політик звернув увагу, що частина країн, з одного боку, хоче підтримувати Україну, проте з другого боку — вони домовляються з Росією про спорудження газопроводу “Північний потік-2”.

“Адже відомо, що будівництво „Північний потік-2“, а пізніше й „Північний потік-3“, означає згоду на те, щоб Україна стала несамостійною; що її кинули на поталу. Росія в цьому контексті є найбільшою небезпекою і загрозою. Це удар проти Центральної Європи, а також — балканських країн”, — сказав Марек Кухцінський очільник Сейму.

Політик наголосив на необхідності подальшого розвитку регіонального співробітництва в Центральній Європі. За його словами, країни цього регіону матимуть шанс досягти стабілізації швидше як партнери, ніж коли найсильніші впливатимуть на них індивідуально. Європейський Союз переживає численні та серйозні кризи.

Марек Кухцінський зазначив, Польща є країною, яка постійно розвивається і де зростає внутрішня безпека, зменшується кількість убивств і зґвалтувань, “а поява кілька років тому понад двох мільйонів громадян, передусім зі Сходу, не лише з України, не викликала жодного суспільного шоку, який ми стостерігаємо в інших країнах, особливо на захід від Польщі”.

Темою XII Форуму "“Європа-Україна” були можливі сценарії для України після виборів 2019 року.

Нагадаємо, будівництво “Північного потоку-2” суперечить європейським нормам і шкодить безпеці України, Польщі та інших країн.