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В поліції спростували інформацію про підпал польського автобуса у Львові

В поліції спростували інформацію про підпал польського автобуса у Львові

Київ • УНН

 • 12090 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Інформація про підпал польського автобуса у Львові виявилась неправдивою, в мережі Facebook повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Львівській області, передає УНН.

Сьогодні соцмережах оприлюднено інформацію про те, що нібито "01.04.2018 близько 02:00 поблизу Стрийського автовокзалу, невідомі особи підпалили польський автобус та обклеїли його червоно-чорними листівками, наразі на місті події поліція і пожежники, автобус погасили, ніхто з людей не постраждав".

Проте в поліції Львівської області цю інформацію спростували. 

"Жодних подібних звернень до підрозділів Головного управління Національної поліції у Львівській області не надходило", - повідомили в поліції.

Як повідомляв УНН, у ніч з 9 на 10 березня в Оболонському районі Києва невідомі влаштували пожежу в храмі Преображення Господнього КП УПЦ.

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