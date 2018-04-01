В поліції спростували інформацію про підпал польського автобуса у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Інформація про підпал польського автобуса у Львові виявилась неправдивою, в мережі Facebook повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Львівській області, передає УНН.
Сьогодні соцмережах оприлюднено інформацію про те, що нібито "01.04.2018 близько 02:00 поблизу Стрийського автовокзалу, невідомі особи підпалили польський автобус та обклеїли його червоно-чорними листівками, наразі на місті події поліція і пожежники, автобус погасили, ніхто з людей не постраждав".
Проте в поліції Львівської області цю інформацію спростували.
"Жодних подібних звернень до підрозділів Головного управління Національної поліції у Львівській області не надходило", - повідомили в поліції.
Як повідомляв УНН, у ніч з 9 на 10 березня в Оболонському районі Києва невідомі влаштували пожежу в храмі Преображення Господнього КП УПЦ.