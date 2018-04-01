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В полиции опровергли информацию о поджоге польского автобуса во Львове

В полиции опровергли информацию о поджоге польского автобуса во Львове

Киев  •  УНН

 • 12085 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Информация о поджоге польского автобуса во Львове оказалась ложной, в сети Facebook сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передает УНН.

Сегодня соцсетях была обнародована информация о том, что якобы "01.04.2018 около 2:00 возле Стрийского автовокзала, неизвестные лица подожгли польский автобус и обклеили его красно-черными листовками, в настоящее время на месте происшествия полиция и пожарные, автобус погасили, никто из людей не пострадал".

Однако в полиции Львовской области эту информацию опровергли.

"Никаких подобных обращений в подразделения Главного управления Национальной полиции во Львовской области не поступало", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНН, в ночь с 9 на 10 марта в Оболонском районе Киева неизвестные устроили пожар в храме Преображения Господня КП УПЦ.

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