В поліції кваліфікували падіння матері й доньки з вікна багатоповерхівки в Києві як вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Поліція розслідує падіння матері з донькою з вікна дев’ятого поверху квартири в Києві як умисне вбивство. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
"Сьогодні до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Солом’янській з вікна квартири випала жінка з дитиною. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі", - йдеться в повідомленні.
Встановлено, що з дев’ятого поверху квартири випали 29-річна жінка та її 6-річна донька, які від отриманих травм померли.
Повідомляється, що на місці події правоохоронці провели ряд необхідних першочергових слідчих дій. Попередньо встановлено, що жінка проживала у квартирі разом з родичами та мала певні життєві проблеми.
"Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі Солом’янського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюватимуть усі обставини та причини цієї події", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві на вулиці Солом'янській з вікна дев'ятого поверху випала жінка з дитиною.