В перуанській пустелі розбився літак - загинули всі пасажири
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. В перуанській пустелі розбився пасажирський літак літак, семеро людей загинуло. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
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Місцева поліція повідомила, що серед загиблих троє голландських туристів, двоє чилійських і двоє перуанських членів екіпажу. Літак впав поблизу аеродрому Марія Райхе в місті Наска, повідомив пожежник Бриг Хуан Тірадо.
Командир поліції Едгар Еспіноса заявив журналістам, що літак, очевидно, загорівся після того, як вдарився об землю. Туристична компанія Aero Santos, яка володіє літаком, повідомила, що на лайнері було п’ять туристів і два пілота.
Лінії Наска, одна з найпопулярніших туристичних визначних пам'яток Перу, є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, де зберігаються сотні гігантських геогліфів, що налічують понад 2000 років, на яких зображені фігури, які включають колібрі, мавпу, павука, пелікана та кита.
Додамо
Заповідний регіон площею 400 квадратних кілометрів (250 квадратних миль), часто розглядають туристи з неба, щоб отримати найкращий вид на величезні стародавні фігури.