В перуанской пустыне разбился самолёт - погибли все пассажиры
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В перуанской пустыне разбился пассажирский самолёт, семь человек погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Местная полиция сообщила, что среди погибших трое голландских туристов, двое чилийских и двое перуанских членов экипажа. Самолет упал вблизи аэродрома Мария Райхе в городе Наска, сообщил пожарный Бриг Хуан Тирадо.
Командир полиции Эдгар Эспиноса заявил журналистам, что самолет, очевидно, загорелся после того, как ударился об землю. Туристическая компания Aero Santos, владеющая самолётом, сообщила, что на лайнере было пять туристов и два пилота.
Линии Наска, одна из самых популярных туристических достопримечательностей Перу, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, где хранятся сотни гигантских геоглифов, насчитывающих более 2000 лет, на которых изображены фигуры, которые включают колибри, обезьяну, паука, пеликана и кита.
Добавим
Заповедный регион площадью в 400 квадратных километров (250 квадратных миль), часто рассматривают туристы с неба, чтобы получить лучший вид на огромные древние фигуры.