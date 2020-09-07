На території аеропорту Багдада розірвались три ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. В столиці Іраку три ракети “Катюша” впали в районі аеропорту Багдада в неділю, жертв немає. Про це пише Reuters, передає УНН.
“Одна з ракет приземлилася в гаражі аеропорту, пошкодивши чотири цивільні машини”, — повідомили військові.
Зазначається, що минулого тижня під час трьох окремих інцидентів кілька ракет приземлилися або біля аеропорту Багдаду, або всередині сильно укріпленої “зеленої зони”, де розміщені урядові будівлі та іноземні місії. Ці напади також не спричинили жертв.
Зазвичай, у таких атаках Вашингтон звинувачує угруповання, яке підтримує Іран. Іран прямо не коментував ці інциденти.
Як повідомляв УНН, в Іраку періодично стаються подібні атаки і на інших об’єктах, де зазвичай базуються військові США. Крім того, періодично відбуваються обстріли “зеленої зони” Багдада, в першу чергу щодо розташованого там американського посольства. Так, наприклад, у червні під Багдадом обстріляли базу з американськими військовими.