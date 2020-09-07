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Вашингтон Пост

На территории аэропорта Багдада разорвались три ракеты

Киев • УНН

 • 13287 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В столице Ирака три ракеты “Катюша” упали в районе аэропорта Багдада в воскресенье, жертв нет. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

На территории аэропорта Багдада разорвались три ракеты

“Одна из ракет приземлилась в гараже аэропорта, повредив четыре гражданские машины”, — сообщили военные.

Отмечается, что на прошлой неделе во время трех отдельных инцидентов несколько ракет приземлились или возле аэропорта Багдада, или внутри сильно укрепленной “зеленой зоны”, где размещены правительственные здания и иностранные миссии. Эти нападения обошлись без жертв.

Обычно в таких атаках Вашингтон обвиняет группировки, которые поддерживает Иран. Иран прямо не комментировал эти инциденты.

Как сообщал УНН, в Ираке периодически происходят подобные атаки и на других объектах, где обычно базируются военные США. Кроме того, периодически происходят обстрелы “зеленой зоны” Багдада, в первую очередь по расположенному там американскому посольству. Так, например, в июне под Багдадом обстреляли базу с американскими военными.

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