В ПАРЄ відмовились провести дебати щодо незаконних виборів в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи відмовило у проведенні термінових дебатів на запит Великобританії, України та інших країн на тему Солсбері та незаконних виборів в Криму. Про це в мережі Facebook повідомив народний депутат України, голова Постійної делегації у ПАРЄ Володимир Ар'єв, передає УНН.
“Бюро ПАРЄ голосами лівих і соціалістів відмовило у проведенні термінових дебатів на запит Великобританії, України та інших на тему Солсбері, незаконних виборів в Криму і тд. Це все на фоні корупційного скандалу в ПАРЄ з фактами хабарництва і неприхованого лоббізму, оприлюдненими вчора, де в негативному контексті згадується багато депутатів із Західної Європи і жоден українець. Вочевидь, навіть цей скандал не допоміг деяким колегам відмовитися від дивно сталої проросійської позиції і повернутися до принципів, які покладені в основу Ради Європи”, — написав нардеп.
Як повідомляв УНН, Парламентська асамблея Ради Європи сьогодні планувала розглянути питання порушення прав людини і незаконних виборів президента Росії в анексованому Криму.