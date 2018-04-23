В ПАСЕ отказались провести дебаты по незаконным выборам в Крыму

"Бюро ПАСЕ голосами левых и социалистов отказало в проведении срочных дебатов на запрос Великобритании, Украины и других на тему Солсбери, незаконных выборов в Крыму и тд. Это все на фоне коррупционного скандала в ПАСЕ по фактам взяточничества и нескрываемого лоббизма, обнародованным вчера, где в негативном контексте упоминается многие депутаты из Западной Европы и ни один украинец. Очевидно, даже этот скандал не помог некоторым коллегам отказаться от удивительно устойчивой пророссийской позиции и вернуться к принципам, которые положены в основу Совета Европы", - написал нардеп.

Как сообщал УНН, Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня планировала рассмотреть вопрос нарушения прав человека и незаконных выборов президента России в аннексированом Крыму.