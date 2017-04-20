В парламенті буде зареєстровано депутатський законопроект про виробництво електрокарів – В.Омелян
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Найближчим часом у парламенті буде зареєстрований депутатський законопроект щодо виробництва електрокарів в Україні. Про це, виступаючи на Українському інфраструктурному форумі заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.
"Ми повинні випереджати майбутнє, ми повинні давати нації нові смисли, нову ідею і нову промисловість. Саме такою є ініціатива Міністерства інфраструктури в контексті електрокарів. Ми підійшли до цього максимально комплексно. В Верховній Раді буде зареєстровано законопроект, депутатський, і я сподіваюся, в першу чергу, профільний транспортний комітет та депутати підтримають його, бо цим ми створюємо не просто новий кластер, ми створюємо видобуток літію, створюємо виробництво електрокарів і даємо альтернативу українським громадянам бути новою нацією",- сказав В.Омелян.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, найбільше електрокарів їздять дорогами Києва, Одещини і Харківщини.
Загалом же з початку 2016 року в Україні зареєстровано 2,2 тис. електрокарів.
При цьому, на сьогодні по країні працюють близько 400 пристроїв для зарядки електрокарів.
Як повідомляв УНН, за словами генерального директора АЗК WOG Сергія Корецького, у 2017 році до 300 автозаправних комплексів WOG планується обладнати зарядками для електрокарів. На разі в мережі WOG нараховується 15 автозаправних комплексів, які мають електрозарядки.
У середньому вартість однієї установки потужністю 10 кВт (один порт) становить 1000 дол.