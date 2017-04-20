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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37744 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154744 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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11 марта, 14:12 • 116096 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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В парламенте будет зарегистрирован депутатский законопроект о производстве электрокаров - В.Омелян

В парламенте будет зарегистрирован депутатский законопроект о производстве электрокаров - В.Омелян

Киев  •  УНН

 • 10028 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В ближайшее время в парламенте будет зарегистрирован депутатский законопроект по производству электрокаров в Украине. Об этом, выступая на украинском инфраструктурном форуме заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.

"Мы должны опережать будущее, мы должны давать нации новые смыслы, новую идею и новую промышленность. Именно такова инициатива Министерства инфраструктуры в контексте электрокаров. Мы подошли к этому максимально комплексно. В Верховной Раде будет зарегистрирован законопроект, депутатский, и я надеюсь, в первую очередь, профильный транспортный комитет и депутаты поддержат его, потому что этим мы создаем не просто новый кластер, мы создаем добычу лития, создаем производство электрокаров и даем альтернативу украинским гражданам быть новой нацией", - сказал В.Омелян.

Напомним, как сообщал УНН, больше электрокаров ездят по дорогам Киева, Одесской и Харьковской.

В целом же с начала 2016 года в Украине зарегистрировано 2,2 тыс. Электрокаров.

При этом, на сегодняшний день по стране работают около 400 устройств для зарядки электрокаров.

Как сообщал УНН, по словам генерального директора АЗК WOG Сергея Корецкого, в 2017 году до 300 автозаправочных комплексов WOG планируется оборудовать зарядками для электрокаров. На данный момент в сети WOG насчитывается 15 автозаправочных комплексов, которые имеют електрозарядкы.

В среднем стоимость одной установки мощностью 10 кВт (один порт) составляет 1000 долл.

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