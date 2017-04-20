В парламенте будет зарегистрирован депутатский законопроект о производстве электрокаров - В.Омелян
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В ближайшее время в парламенте будет зарегистрирован депутатский законопроект по производству электрокаров в Украине. Об этом, выступая на украинском инфраструктурном форуме заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.
"Мы должны опережать будущее, мы должны давать нации новые смыслы, новую идею и новую промышленность. Именно такова инициатива Министерства инфраструктуры в контексте электрокаров. Мы подошли к этому максимально комплексно. В Верховной Раде будет зарегистрирован законопроект, депутатский, и я надеюсь, в первую очередь, профильный транспортный комитет и депутаты поддержат его, потому что этим мы создаем не просто новый кластер, мы создаем добычу лития, создаем производство электрокаров и даем альтернативу украинским гражданам быть новой нацией", - сказал В.Омелян.
Напомним, как сообщал УНН, больше электрокаров ездят по дорогам Киева, Одесской и Харьковской.
В целом же с начала 2016 года в Украине зарегистрировано 2,2 тыс. Электрокаров.
При этом, на сегодняшний день по стране работают около 400 устройств для зарядки электрокаров.
Как сообщал УНН, по словам генерального директора АЗК WOG Сергея Корецкого, в 2017 году до 300 автозаправочных комплексов WOG планируется оборудовать зарядками для электрокаров. На данный момент в сети WOG насчитывается 15 автозаправочных комплексов, которые имеют електрозарядкы.
В среднем стоимость одной установки мощностью 10 кВт (один порт) составляет 1000 долл.