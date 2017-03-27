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В.Парасюк понесе кримінальну відповідальність за заклик до вбивства В.Медведчука - "Український вибір"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. 23 березня 2017 року Печерський районний суд Києва прийняв рішення, яким зобов'язав Національну поліцію України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про кримінальне правопорушення, вчинене народним депутатом України Володимиром Парасюком. Мова йде про підбурювання до скоєння особливо тяжкого злочину – умисного вбивства (частина перша статті 14, стаття 27, частина перша статті 115 КК України), передає УНН з посиланням на прес-службу "Українського вибору".

14 лютого 2017 року В.Парасюк, стверджуючи, що Віктор Медведчук як учасник мінських переговорів не підтримує блокаду Донбасу, публічно, в присутності представників засобів масової інформації, заявив: “...Медведчука взагалі необхідно ліквідувати в Україні фізично, і цим повинна займатися Служба безпеки”.

“Національній поліції України щодо таких злочинних дій В.Парасюка було направлено відповідне депутатське звернення, яке правоохоронний орган залишив без належного реагування. Така бездіяльність вартових законності, порушує конституційний принцип невідворотності покарання, на жаль, стає системою, коли йде мова про злочини, спрямовані проти Громадського руху "Український вибір — Право народу“ та його лідера В.Медведчука”, — йдеться у повідомленні.

Зазначеним рішенням суду бездіяльність Національної поліції визнано незаконною, на неї покладено обов’язок провести досудове розслідування за фактом підбурювання В.Парасюком до скоєння вбивства.

“Закликаючи до вчинення насильницьких дій, аж до вбивства, В.Парасюк скористався ситуацією, що склалась в країні, коли держава втратила монополію на законне застосування сили. Нардеп, що „розпоясався“ так увірував у власну безкарність, що став супроводжувати свої піар-акції злочинними діями. При цьому викликають резонні сумніви адекватність розуміння В.Парасюком своїх дій та можливість керувати ними, що з великою часткою ймовірності стане предметом дослідження і оцінки досудового слідства”, — повідомили у прес-службі.

Там також повідомляється, що захист честі, гідності та безпеки громадян має бути пріоритетом правоохоронних органів, які зобов’язані застосовувати свої законні права для запобігання подібного роду злочинних посягань, слідуючи конституційному постулату про те, що перед Законом всі рівні і злочинці повинні нести заслужене покарання.

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