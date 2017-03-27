В.Парасюк понесет уголовную ответственность за призыв к убийству В.Медведчука - "Украинский выбор"

14 февраля 2017 года В.Парасюк, утверждая, что Виктор Медведчук как участник минских переговоров не поддерживает блокаду Донбасса, публично, в присутствии представителей средств массовой информации, заявил: "... Медведчука вообще необходимо ликвидировать в Украине физически, и этим должна заниматься Служба безопасности".

"Национальной полиции Украины по таким преступных действий В.Парасюка было направлено соответствующее депутатское обращение, правоохранительный орган оставил без надлежащего реагирования. Такая бездеятельность стражей законности, нарушает конституционный принцип неотвратимости наказания, к сожалению, становится системой, когда речь идет о преступлениях, направленных против Общественного движения "Украинский выбор - право народа" и его лидера В.Медведчука", - говорится в сообщении.

Указанным решением суда бездействие Национальной полиции признано незаконным, на нее возложена обязанность провести досудебное расследование по факту подстрекательства В.Парасюком к совершению убийства.

"Призывая к совершению насильственных действий, вплоть до убийства, В.Парасюк воспользовался ситуацией в стране, когда государство потеряло монополию на законное применение силы. Нардеп, что "распоясался" так уверовал в собственную безнаказанность, что стал сопровождать свои пиар-акции преступными действиями. При этом вызывают резонные сомнения адекватность понимания В.Парасюком своих действий и возможность управлять ими, что с большой долей вероятности станет предметом исследования и оценки досудебного следствия ", - сообщили в пресс-службе.

Там также сообщается, что защита чести, достоинства и безопасности граждан должна быть приоритетом правоохранительных органов, которые обязаны применять свои законные права для предотвращения подобного рода преступных посягательств, следуя конституционному постулату о том, что перед законом все равны и преступники должны нести заслуженное наказание.