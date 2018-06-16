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В ОРДЛО припинили пропуск через лінію зіткнення біля КПВВ "Майорське"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. У зв’язку з тим, що бойовики на Донбасі припиняють з 16 червня роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду з боку Горлівки, робота КПВВ "Майорське" призупиняється. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.

"Інформуємо, що російсько-окупаційні війська припиняють з 16 червня роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду (КПВВ) зі сторони Горлівки. У зв’язку з цим роботу КПВВ "Майорське" буде припинено. Орієнтовний час відновлення роботи КПВВ "Майорське" - 18 червня", - повідомили в ООС.

При цьому у Держприкордонслужбі додали, що будь-якої завчасної інформації про припинення пропуску через моніторингову місію ОБСЄ чи спільний центр координації та контролю за припиненням вогню представники НЗФ не надавали.

Натомість прикордонники в КПВВ "Майорське" отримали інформацію про те, що представники НЗФ відмовили у пропуску з причин проведення ремонтних робіт, від осіб, що намагались перетнути лінію зіткнення в напрямку до тимчасово окупованих територій України.

"З метою безпеки громадян та недопущення провокацій з боку НЗФ, рішенням Об'єднаного командного пункту Об’єднаних сил роботу КПВВ "Майорське" тимчасово припинено. Державна прикордонна служба України наголошує про можливі ускладнення при перетинанні лінії зіткнення з боку тимчасово окупованих територій Донецької області", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у зоні ООС примусово посадили легкомоторний літак.

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