В ОРДЛО прекратили пропуск через линию соприкосновения у КПВВ "Майорское"

"Информируем, что российско-оккупационные войска прекращают с 16 июня работу контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) с стороны Горловки. В связи с этим работу КПВВ "Майорское" будет прекращено. Ориентировочное время восстановления работы КПВВ "Майорское" - 18 июня", - сообщили в ООС.

При этом в Госпогранслужбе добавили, что какой-либо заблаговременной информации о прекращении пропуска через мониторинговую миссию ОБСЕ или совместный центр координации и контроля за прекращением огня представители НЗФ не предоставляли.

При этом пограничники в КПВВ "Майорское" получили информацию о том, что представители НЗФ отказали в пропуске по причине проведения ремонтных работ, от лиц, которые пытались пересечь линию соприкосновения в направлении временно оккупированных территорий Украины.

"В целях безопасности граждан и недопущения провокаций со стороны НЗФ, решением Объединенного командного пункта Объединенных сил работу КПВВ "Майорское" временно приостановлено. Государственная пограничная служба Украины сообщает о возможных осложнениях при пересечении линии соприкосновения со стороны временно оккупированных территорий Донецкой области", - добавили в ведомстве.

Напомним, в зоне ООС принудительно посадили легкомоторный самолет.