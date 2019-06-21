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В ОРДЛО почастішали випадки загибелі та покалічення місцевих жителів – розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування окупаційних військ продовжує нехтувати безпекою цивільного населення, що призводить до збільшення кількості випадків загибелі та покалічення жителів тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає кореспондент УНН.

В ОРДЛО почастішали випадки загибелі та покалічення місцевих жителів – розвідка

Зокрема, почастішали випадки підриву громадян на замінованих ділянках місцевості, залишених окупантами без догляду і не обладнаних покажчиками про небезпеку. Так, 15 червня, підірвавшись на протипіхотній міні, загинув мешканець Горлівки.

Крім того, загроза для цивільного населення посилюється через збільшення у складі підрозділів окупаційних військ некваліфікованого особового складу без належної підготовки з питань експлуатації озброєння і військової техніки.

Так, за даними розвідки, водій бронетранспортеру одного з підрозділів 2 АК (Луганськ) ЗС РФ, рухаючись в колоні, не впорався з керуванням та в’їхав у приватний будинок мешканців населеного пункту Успенка, внаслідок чого дві особи отримали важкі травми.

Нагадаємо, за даними розвідки, бойовиків на Донбасі тримають у готовності негайно застосувати заборонені вогневі засоби.

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