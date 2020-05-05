В ОП запевнили, що вшанують пам'ять українських медиків, які загинули від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак попросив у керівництва областей надати імена українських медиків, які загинули під час боротьби з епідемією COVID-19. Із таким проханням він звернувся під час селекторної наради з головами обласних державних адміністрацій, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
"... Андрій Єрмак попросив у керівництва областей надати імена українських медиків, які загинули під час боротьби з епідемією COVID-19. За словами керівника Офісу Президента, держава вшанує пам’ять цих людей", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, в Україні на COVID-19 захворіло 2 387 медиків та 855 дітей.
Нагадаємо, в Україні вже 12 697 випадків COVID-19, з них 316 летальні.