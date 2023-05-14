В ОП закликають не ігнорувати тривогу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу, пише УНН.
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Так, Єрмак на своїй сторінці в Telegram написав не ігнорувати повітряну тривогу.
"Ставимося серйозно до тривог, не ігноруємо", - йдеться в повідомленні.
Тим часом, повітряна тривога вже поширилася на всі області країни. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.
Нагадаємо
Під час минулої тривоги Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що окупанти завдали ударів по Харківщині.