В ОП призывают не игнорировать тревогу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу, пишет УНН.
Детали
Так, Ермак на своей странице в Telegram написал не игнорировать воздушную тревогу.
"Относимся серьезно к тревогам, не игнорируем", - говорится в сообщении.
Тем временем, воздушная тревога уже распространилась на все области страны. Актуальную карту воздушных тревог можно просмотреть здесь.
Напомним
Во время прошлой тревоги Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что оккупанты нанесли удары по Харьковщине.