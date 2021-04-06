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В ОП відбулась зустріч з послами G7 і представниками НАТО: говорили про Центр протидії дезінформації

В ОП відбулась зустріч з послами G7 і представниками НАТО: говорили про Центр протидії дезінформації

Київ • УНН

 • 12492 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Сьогодні відбулась зустріч представників Офісу Президента з послами “Групи семи”, представниками НАТО та інших країн. Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак у вівторок під час представлення керівника Центру протидії дезінформації Поліни Лисенко, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Сьогодні у нас відбулась зустріч з нашими міжнародними партнерами, послами G7, послами ЄС, представниками НАТО та інших країн, які підтримують і вже почали взаємодіяти з Центром протидії дезінформації”, — сказав Єрмак.

Деталі

Зі слів глави ОПУ, в України є і досвід боротьби з дезінформацією, а також дуже багато знань і висококласних фахівців.

“Сьогодні Центр буде об’єднувати всі державні установи, які мають до цього відношення, — це спеціальні органи, органи розвідки, національної безпеки, — тому дуже швидко така структура „медичного лікування“ інформаційного простору займе своє важливе місце в українському суспільстві, і міжнародному також”, — зазначив він.

Єрмак додав, що Центр створений на базі РНБО, офіс Центру вже почав працювати в Офісі Президенту. В майбутньому очікується, що установа отримає окрему будівлю.

Довідково

Центр протидії дезінформації створений рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року, яке було введене в дію указом Глави держави від 19 березня 2021 року № 106/2021.

Орган створено з метою протидії загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, боротьби з пропагандою, деструктивними дезінформаційними впливами та кампаніями, недопущення маніпулювання громадською думкою.

2 квітня Президент України Володимир Зеленський призначив керівником ЦПД Поліну Лисенко.

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