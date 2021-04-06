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В ОП состоялась встреча с послами G7 и представителями НАТО: говорили о Центре противодействия дезинформации

В ОП состоялась встреча с послами G7 и представителями НАТО: говорили о Центре противодействия дезинформации

Киев  •  УНН

 • 12488 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сегодня состоялась встреча представителей Офиса Президента с послами "Группы семи", представителями НАТО и других стран. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак во вторник во время представления руководителя Центра противодействия дезинформации Полины Лысенко, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Сегодня у нас состоялась встреча с нашими международными партнерами, послами G7, послами ЕС, представителями НАТО и других стран, которые поддерживают и уже начали взаимодействовать с Центром противодействия дезинформации", - сказал Ермак.

Детали

По словам главы ОПУ, в Украине есть и опыт борьбы с дезинформацией, а также очень много знаний и высококлассных специалистов.

"Сегодня Центр будет объединять все государственные учреждения, имеющие к этому отношение, - это специальные органы, органы разведки, национальной безопасности, - поэтому очень быстро такая структура "медицинского лечения" информационного пространства займет свое место в украинском обществе, и международном также", - отметил он.

Ермак добавил, что Центр создан на базе СНБО, офис Центра уже начал работать в Офисе Президента. В будущем ожидается, что учреждение получит отдельное здание.

Справка

Центр противодействия дезинформации создан решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года, которое было введено в действие указом Главы государства от 19 марта 2021 года № 106/2021.

Орган создан с целью противодействия угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, борьбы с пропагандой, деструктивными дезинформационными воздействиями и кампаниями, недопущения манипулирования общественным мнением.

2 апреля Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителем ГПД Полину Лысенко.

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