В ОП розглядають ідею великого міжнародного договору про визнання суверенітету України

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Врегулювати ситуацію пропонують за допомогою підписання міжнародного договору з низкою країн світу, які б підтвердили територіальну цілісність України. Про це повідомив помічник Президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю LB.ua, передає УНН.

“У нас є ідея, зараз я кажу про це вперше, котра звучить в різних перемовинах, щоб врегулювання ситуації закінчилось підписанням масштабного міжнародного договору, у якому б взяли участь усі найбільші гравці — Сполучені Штати, Велика Британія, Німеччина, Франція, Китай, котрі б зафіксували на роки, а краще на століття, наш суверенітет, територіальну цілісність. А оскільки у нас уже є досвід непрацюючих документів та гарантій, для яких Україна зробила серйозні кроки, починаючи з моменту отримання незалежності, я вважаю, що як один із елементів гарантії в Україні повинні з’явитись штаб-квартири міжнародних організацій”, — сказав Андрій Єрмак.

Помічник Президента підкреслив, що такий договір має містити пункти, що дозволять відстоювати свої права, в тому числі й в суді, а також мати наслідки за недотримання норм.

Як писав УНН, мінська група продовжує узгоджувати списки на обмін. Конкретна кількість полонених стане відома десь через місяць. Про це сказав помічник Президента України Андрій Єрмак.

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