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Триває робота з підготовки нових списків на обмін полоненими - Офіс Президента

Триває робота з підготовки нових списків на обмін полоненими - Офіс Президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Мінська група продовжує узгоджувати списки на обмін. Конкретна кількість полонених стане відома десь через місяць. Про це сказав помічник Президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю LB.ua, передає УНН.

“Є люди, котрі знаходяться на території Росії, Криму, є ті, що на непідконтрольних територіях. Над узгодженням цих списків постійно працює група у Мінську, адже їх потрібно підтвердити не тільки з нашого, але й з іншого боку. Робота достатньо кропітка. Це (повернення 35 громадян України, яких утримувала Росія) — був тільки перший етап. Зеленський завжди декларує, що принцип повернення незаконно утримуваних Росією громадян України записаний в „Мінських домовленостях“ і є для нас пріоритетом. Ми хочемо, щоб усі повернулись додому”, — сказав Андрій Єрмак.

З його слів, кількість полонених поки точно назвати не можна, але це сотні людей. Конкретна кількість стане відома через місяць.

“Зараз ми працюємо над затвердженням кількості людей, щоб перейти до процесу утвердження термінів звільнення цієї групи. Не думаю, що це буде сам факт звільнення. Але ми робимо все, щоб наступний етап стався як можна швидше”, — сказав помічник Президента.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що Україна планує найближчим часом визволити всіх полонених з Росії.

Українські Національні Новини

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