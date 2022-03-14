В ОП прокоментували ймовірне звернення Росії до Китаю за військовою допомогою
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на інформацію деяких західних ЗМІ про те, що Росія звернулася до Китаю за військовою та фінансовою допомогою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Тwitter Подоляка.
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"РФ звернулася до Китаю за військовою допомогою, повідомляють декілька впливових видань (FT, NYT). На тлі вкрай провальної сухопутної операції в Україні репутація РФ – ніщо. Але навіщо натягувати на РФ таку ганьбу, намагаючись хоч десь (Білорусь, ОДКБ, Китай) знайти сили, щоб знищити Україну", — зазначив радник керівника ОП.
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За даними Financial Times, Росія звернулася до Китаю за військовою допомогою, бо в неї закінчується озброєння.
Своєю чергою прессекретар посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пен’юй переконує, що, нічого не знає про прохання РФ надати військову, а також економічну допомогу.
РФ звернулася до