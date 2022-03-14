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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 4767 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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В ОП прокоментували ймовірне звернення Росії до Китаю за військовою допомогою

В ОП прокоментували ймовірне звернення Росії до Китаю за військовою допомогою

Київ • УНН

 • 259704 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на інформацію деяких західних ЗМІ про те, що Росія звернулася до Китаю за військовою та фінансовою допомогою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Тwitter Подоляка.

Цитата 

"РФ звернулася до Китаю за військовою допомогою, повідомляють декілька впливових видань (FT, NYT). На тлі вкрай провальної сухопутної операції в Україні репутація РФ – ніщо. Але навіщо натягувати на РФ таку ганьбу, намагаючись хоч десь (Білорусь, ОДКБ, Китай) знайти сили, щоб знищити Україну", — зазначив радник керівника ОП.

Деталі

За даними Financial Times, Росія звернулася до Китаю за військовою допомогою, бо в неї закінчується озброєння.

Своєю чергою прессекретар посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пен’юй переконує, що, нічого не знає про прохання РФ надати військову, а також економічну допомогу.

РФ звернулася до

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