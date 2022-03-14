В ОП прокомментировали вероятное обращение России к Китаю за военной помощью
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на информацию ряда западных СМИ о том, что Россия обратилась к Китаю за военной и финансовой помощью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тwitter Подоляка.
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"РФ обратилась к Китаю за военной помощью, сообщают несколько влиятельных изданий (FT, NYT). На фоне крайне провальной сухопутной операции в Украине репутация РФ - ничто. Но зачем натягивать на РФ такой позор, пытаясь хоть где-то (Беларусь, ОДКБ, Китай) найти силы, чтобы уничтожить Украину", - отметил советник руководителя ОП.
Детали
По данным Financial Times, Россия обратилась к Китаю за военной помощью, так как у нее заканчивается вооружение.
В свою очередь пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пен'юй убеждает, что ничего не знает о просьбе РФ оказать военную, а также экономическую помощь.
РФ обратилась к