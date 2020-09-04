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В ООС заявили про збереження режиму тиші на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. На Донбасі минулої доби по всій лінії фронту спостерігалася тиша. Фактів порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було. Про це повідомляє прессцентр штабу ООС, передає УНН.

В ООС заявили про збереження режиму тиші на Донбасі

“Від початку поточної доби, 4 вересня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз триває ліквідація пожеж, що виникла на Донеччині та Луганщині.

“Підрозділи ЗСУ разом з вогнеборцями ДСНС беруть участь в гасінні вогню поблизу населених пунктів Валуйське, Станиця Луганська, Лопаскіне, Лобачеве, Попасна, Новоолександрівка, Трьохізбенка. До гасіння пожеж залучено необхідна кількість особового складу та техніки. Пожежі вже ліквідовано у населених пунктах Красногорівка, Зайцево, Єлизаветівка, Золоте-3 та Кам’янка. Важливо, що у прифронтових районах саперами Об’єднаних сил розміновано більше десяти гектарів території та передано на знищення 142 вибухонебезпечних предмети”, — повідомили в штабі ООС.

Окрім цього, рятувальники проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони відремонтували 17 будинків. Ще на десятьох об’єктах роботи продовжуються.

“Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами”, — підкреслили в ООС.

Як повідомляв УНН, причиною пожеж, що спалахнули в Луганській області, могли бути обстріли бойовиків.

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