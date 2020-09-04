В ООС заявили про збереження режиму тиші на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. На Донбасі минулої доби по всій лінії фронту спостерігалася тиша. Фактів порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було. Про це повідомляє прессцентр штабу ООС, передає УНН.
“Від початку поточної доби, 4 вересня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зараз триває ліквідація пожеж, що виникла на Донеччині та Луганщині.
“Підрозділи ЗСУ разом з вогнеборцями ДСНС беруть участь в гасінні вогню поблизу населених пунктів Валуйське, Станиця Луганська, Лопаскіне, Лобачеве, Попасна, Новоолександрівка, Трьохізбенка. До гасіння пожеж залучено необхідна кількість особового складу та техніки. Пожежі вже ліквідовано у населених пунктах Красногорівка, Зайцево, Єлизаветівка, Золоте-3 та Кам’янка. Важливо, що у прифронтових районах саперами Об’єднаних сил розміновано більше десяти гектарів території та передано на знищення 142 вибухонебезпечних предмети”, — повідомили в штабі ООС.
Окрім цього, рятувальники проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони відремонтували 17 будинків. Ще на десятьох об’єктах роботи продовжуються.
“Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами”, — підкреслили в ООС.
Як повідомляв УНН, причиною пожеж, що спалахнули в Луганській області, могли бути обстріли бойовиків.