В ООС заявили о сохранении режима тишины на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. На Донбассе прошедшие сутки по всей линии фронта наблюдалась тишина. Фактов нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.
“С начала текущих суток, 4 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас продолжается ликвидация пожаров, возникла в Донецкой и Луганской.
“Подразделения ВСУ вместе с пожарными ГСЧС участвуют в тушении огня вблизи населенных пунктов Валуйское, Станица Луганская, Лопаскино, Лобачево, Попасная, Новоалександровка, Трехизбенка. К тушению пожаров привлечено необходимое количество личного состава и техники. Пожары уже ликвидированы в населенных пунктах Красногоровка, Зайцево, Елизаветовка, Золотое-3 и Каменка. Важно, что в прифронтовых районах саперами Объединенных сил разминировано более десяти гектаров территории и передано на уничтожение 142 взрывоопасных предмета”, — сообщили в штабе ООС.
Кроме этого, спасатели проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки они отремонтировали 17 домов. Еще в десяти объектах работы продолжаются.
“Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинам”, — подчеркнули в ООС.