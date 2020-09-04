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В ООС заявили о сохранении режима тишины на Донбассе

Киев • УНН

 • 11768 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. На Донбассе прошедшие сутки по всей линии фронта наблюдалась тишина. Фактов нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.

В ООС заявили о сохранении режима тишины на Донбассе

“С начала текущих суток, 4 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас продолжается ликвидация пожаров, возникла в Донецкой и Луганской.

“Подразделения ВСУ вместе с пожарными ГСЧС участвуют в тушении огня вблизи населенных пунктов Валуйское, Станица Луганская, Лопаскино, Лобачево, Попасная, Новоалександровка, Трехизбенка. К тушению пожаров привлечено необходимое количество личного состава и техники. Пожары уже ликвидированы в населенных пунктах Красногоровка, Зайцево, Елизаветовка, Золотое-3 и Каменка. Важно, что в прифронтовых районах саперами Объединенных сил разминировано более десяти гектаров территории и передано на уничтожение 142 взрывоопасных предмета”, — сообщили в штабе ООС.

Кроме этого, спасатели проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки они отремонтировали 17 домов. Еще в десяти объектах работы продолжаются.

“Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинам”, — подчеркнули в ООС.

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