В ООС спростували інформацію про те, що ЗСУ увійшли в Донецьк
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Командування операції Об’єднаних сил повідомило, що інформація про нібито заняття позицій підрозділом ДУК ПС та військовослужбовцями окремої механізованої бригади імені Короля Данила безпосередньо на території міста Донецька не відповідає дійсності, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"У мережі Інтернет поширюється інформація про ніби то заняття позицій підрозділом ДУК ПС та військовослужбовцями окремої механізованої бригади імені Короля Данила безпосередньо на території міста Донецька. Повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що мета розповсюдження цієї фейкової інформації полягає в дискредитації підрозділів Збройних сил України та перших осіб держави в контексті політичних процесів, що відбуваються в Україні та на зовнішньополітичній арені.
"Зокрема, на тлі майбутнього засідання ТКГ у Мінську та спланованих найближчим часом закордонних візитів політичного керівництва України", - зазначається в повідомленні.
Також командування операції Об’єднаних сил запевнило, що воїни окремої механізованої бригади імені Короля Данила надійно утримують позиції на визначених ділянках відповідальності, виконують бойові завдання у рамках чинного законодавства України та норм Міжнародного гуманітарного права.
Нагадаємо, 16 червня збройні формування Російської Федерації 30 разів порушили режим припинення вогню.