В ООН заявили, що законодавство РФ про протидію екстремізму "вселяє страх"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. В ООН заявили, що законодавство РФ про протидію екстремізму "вселяє страх", передає УНН з посиланням на чергову доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні.
"За відсутності будь-яких ознак поліпшення загальної ситуації щодо прав людини в Криму, Російська Федерація продовжила запроваджувати та застосовувати на півострові свою правову систему у порушення своїх зобов’язань, як окупаційної держави, згідно з четвертою Женевською конвенцією . УВКПЛ задокументувало 44 порушень прав людини в Криму", - йдеться в звіті.
В УВКПЛ зазначили, що серед випадків, зокрема, свавільне застосування у Криму органами влади Російської Федерації законодавства про протидію екстремізму, що "придушує інакомислення, вселяє страх і не дозволяє людям користуватися свободою вираження поглядів і свободою об’єднання".
Ранніше, в ООН назвали кількість загиблих на Донбасі цивільних за три місяці.