В ООН заявили, що на Ємен чекає голод з мільйонними жертвами
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок заявив, що Ємену загрожує найбільший масовий голод за останні десятиліття. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Лоукок спрогнозував мільйонні жертви голоду в цій країні, якщо очолювана Саудівською Аравією коаліція не дозволить доставляти гуманітарну допомогу в Ємен.
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Нагадаємо, кількість захворілих холерою у Ємені досягла 700 тис. людей.
Як повідомляв раніше УНН, в Організації Об’єднаних Нації заявили про загрозу зростання загрози голоду в Ємені.