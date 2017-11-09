В ООН заявили, що на Ємен чекає голод з мільйонними жертвами

Лоукок спрогнозував мільйонні жертви голоду в цій країні, якщо очолювана Саудівською Аравією коаліція не дозволить доставляти гуманітарну допомогу в Ємен.

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Нагадаємо, кількість захворілих холерою у Ємені досягла 700 тис. людей.

Як повідомляв раніше УНН, в Організації Об’єднаних Нації заявили про загрозу зростання загрози голоду в Ємені.