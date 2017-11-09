В ООН заявили, что на Йемен ждет голод с миллионными жертвами
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что Йемену грозит самый массовый голод за последние десятилетия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Лоукок спрогнозировал миллионные жертвы голода в этой стране, если возглавляемая Саудовской Аравией коалиция не позволит доставлять гуманитарную помощь в Йемен.
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Напомним, количество заболевших холерой в Йемене достигло 700 тыс. человек.
Как сообщал ранее УНН, в Организации Объединенных Наций заявили об угрозе роста угрозы голода в Йемене.