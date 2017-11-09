В ООН заявили, что на Йемен ждет голод с миллионными жертвами

Лоукок спрогнозировал миллионные жертвы голода в этой стране, если возглавляемая Саудовской Аравией коалиция не позволит доставлять гуманитарную помощь в Йемен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саудовская Аравия перехватила запущенную с территории Йемена ракету

Напомним, количество заболевших холерой в Йемене достигло 700 тыс. человек.

Как сообщал ранее УНН, в Организации Объединенных Наций заявили об угрозе роста угрозы голода в Йемене.