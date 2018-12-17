В ООН заявили про занепокоєння деякими практиками СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У період з 16 серпня до 15 листопада 2018 року Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини було зафіксовано випадки, коли особи були затримані Службою безпеки України та обвинувачені у фінансуванні тероризму за володіння бізнесом або сплату "податків" на підконтрольній "Л/ДНР" території. В УВКПЛ висловили занепокоєння у зв’язку з такою практикою, передає УНН з посиланням на чергову доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні.
"Упродовж звітного періоду, УВКПЛ задокументувало випадки, коли особи були затримані Службою безпеки України (СБУ) та обвинувачені у фінансуванні тероризму за володіння бізнесом і (або) сплату "податків" на території, яка контролюється "Донецькою народною республікою" та "Луганською народною республікою", - йдеться у звіті.
В УВКПЛ висловили занепокоєння тим, що така "практика може продовжуватися, й кількість людей, затриманих за такими ж обвинуваченнями, може збільшуватися".
Нагадаємо, торік в ООН задокументували випадки катувань з обох боків лінії розмежування у травні-серпні.