В ООН заявили про занепокоєння деякими практиками СБУ

КИЇВ. 17 грудня. УНН. У період з 16 серпня до 15 листопада 2018 року Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини було зафіксовано випадки, коли особи були затримані Службою безпеки України та обвинувачені у фінансуванні тероризму за володіння бізнесом або сплату "податків" на підконтрольній "Л/ДНР" території. В УВКПЛ висловили занепокоєння у зв’язку з такою практикою, передає УНН з посиланням на чергову доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні.