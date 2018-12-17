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В ООН заявили об обеспокоенности некоторыми практиками СБУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. В период с 16 августа по 15 ноября 2018 года Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека были зафиксированы случаи, когда лица были задержаны Службой безопасности Украины и обвиняемые в финансировании терроризма за владение бизнесом или уплату "налогов" на подконтрольной "Л/ДНР" территории. В УВКПЧ выразили обеспокоенность в связи с такой практикой, передает УНН со ссылкой на очередной доклад о ситуации с правами человека в Украине.

В ООН заявили об обеспокоенности некоторыми практиками СБУ

"В течение отчетного периода, УВКПЧ задокументировало случаи, когда лица были задержаны Службой безопасности Украины (СБУ) и обвиняемые в финансировании терроризма за владение бизнесом и (или) уплату "налогов" на территории, контролируемой "Донецкой народной республикой" и "Луганской народной республикой", - говорится в отчете.

В УВКПЧ выразили обеспокоенность тем, что такая "практика может продолжаться, и количество людей, задержанных по таким же обвинениям, может увеличиваться".

Напомним, в прошлом году в ООН задокументировали случаи пыток с обеих сторон линии разграничения в мае-августе.

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