В ООН закликали український уряд відновити виплату пенсій жителям Донбасу - С.Арбузов

“Уже два українських міністра перестали приховувати своє, м’яко кажучи, негативне ставлення до населення Східної України. Нищук хоча б і крізь зуби, але вибачився. А ось Рева продовжує свою асоціальну діяльність, виступаючи за позбавлення законних виплат 300 тис. пенсіонерів, які залишилися на непідконтрольних територіях в Донбасі.

Я вражений, але він вважає, що тільки 50 тис. з них потребують виплати пенсій з боку України”, - зазначив політик.

Він підкреслив, що сам по собі факт прив’язки виплати пенсій до території, на якій знаходиться український пенсіонер, обурливий.

“Це пряме порушення прав людини. Будь-який український громадянин, який досяг пенсійного віку, має право на пенсію, незалежно від того, де він проживає. Але, на міністра не діють ні заклики міжнародних партнерів України, ні дані спеціальної доповіді ООН, ні просто здоровий глузд (пенсії повинні отримувати всі! громадяни України)”, - сказав екс-перший віце-прем’єр.

Нещодавно Управління ООН з координації гуманітарних питань відзначало, що “влада України призупинили або повністю припинили виплати соціальних допомог понад 600 тис. внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а також заморозила виплату пенсій понад 370 тис. жителів Донецької і Луганської областей”.

За оцінками гуманітарних партнерів, Донецький і Луганський пенсійні фонди призупинили виплату пенсій 285 тис. і 87 тис. пенсіонерам відповідно.

“Гуманітарна спільнота закликає уряд не пов’язувати соціальні виплати ВПО з пенсіями, які є невід’ємним правом усіх громадян, які відповідають необхідним вимогам”, — йдеться в доповіді.

При цьому припинення виплат серйозно або критично вплинула приблизно на 85% ВПО, які проживають на контрольованих урядом територіях. На непідконтрольних територіях, ця ситуація негативно позначилася на 97% ВПО.

Думаю, пора прислухатися до думки спеціального доповідача ООН з питання про права ВПО Чалоке Беяні та урізати повноваження Мінсоцполітики. Є профільне міністерство, нехай воно і займається усіма питаннями ВПО. Рева вже неодноразово довів свою профнепридатність в питаннях соціального захисту населення.

І, звичайно, слід скасувати залежність соціальних виплат від місця реєстрації переселенців. Треба подбати про те, як забезпечити всім людям доступ до їхніх пенсій", - підкреслив С.Арбузов.