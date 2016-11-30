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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ООН призвали украинское правительство возобновить выплату пенсий жителям Донбасса - С.Арбузов

Киев • УНН

 • 8749 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Несмотря на призывы международного сообщества восстановить пенсионные выплаты жителям Донбасса, правительство Украины продолжает вести антисоциальную политику. Об этом заявил экс-первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов в Facebook, передает УНН.

В ООН призвали украинское правительство возобновить выплату пенсий жителям Донбасса - С.Арбузов

"Уже два украинских министра перестали скрывать свое, мягко говоря, негативное отношение к населению Восточной Украины. Нищук хотя бы и сквозь зубы, но извинился. А вот Рева продолжает свою асоциальную деятельность, выступая за лишение законных выплат 300 тыс. пенсионеров, оставшихся на неподконтрольных территориях в Донбассе.

Я поражен, но он считает, что только 50 тыс. из них нуждаются в выплате пенсий со стороны Украины.", - отметил политик.

Он подчеркнул, что сам по себе факт привязки выплаты пенсий к территории, на которой находится украинский пенсионер, возмутительный.

"Это прямое нарушение прав человека. Любой украинский гражданин, достигший пенсионного возраста, имеет право на пенсию, независимо от того, где он проживает. Но, на министра не действуют ни призывы международных партнеров Украины, ни данные специального доклада ООН, ни просто здравый смысл (пенсии должны получать все! граждане Украины).", - сказал экс-первый вице-премьер.

Недавно Управление ООН по координации гуманитарных вопросов отмечало, что "власти Украины приостановили или полностью отменили выплаты социальных пособий более 600 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), а также заморозили выплату пенсий более 370 тыс. жителей Донецкой и Луганской областей"

По оценкам гуманитарных партнеров, Донецкий и Луганский пенсионные фонды приостановили выплату пенсий 285 тыс. и 87 тыс. пенсионерам соответственно.

"Гуманитарное сообщество призывает правительство не увязывать социальные выплаты ВПЛ с пенсиями, которые являются неотъемлемым правом всех граждан, которые отвечают необходимым требованиям", - говорится в докладе.

При этом приостановка выплат серьезно или критически повлияла примерно на 85% ВПЛ, проживающих на контролируемых правительством территориях. На неподконтрольных территориях, эта ситуация негативно отразилась на 97 % ВПЛ.

Думаю, пора прислушаться к мнению специального докладчика ООН по вопросу о правах ВПЛ Чалоки Беяни и урезать полномочия Минсоцполитики. Есть профильное министерство, пусть оно и занимается всеми вопросами ВПЛ. Рева уже неоднократно доказал свою профнепригодность в вопросах социальной защиты населения.

И, конечно, следует отменить зависимость социальных выплат от места регистрации переселенцев. Надо позаботиться о том, как обеспечить всем людям доступ к их пенсиям.", - подчеркнул С.Арбузов.

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