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В ООН визначили дату Всесвітнього дня бджіл

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Генеральна Асамблея ООН ухвали рішенні про оголошення 20 травня Всесвітнім днем ​​бджіл, передає УНН з посиланням на прес-службу ООН.

“Сьогодні делегати Другого комітету Генеральної Асамблеї ООН ухвалили оголосити 20 травня Всесвітнім днем ​​бджіл. Його мета — привернути увагу до проблеми зникнення бджіл, інформувати населення про їх важливої ​​ролі і пояснювати, як можна їх захистити”, — повідомила прес-служба.

Таке рішення було прийнято після попередження експертів з Програми ООН з навколишнього середовища, що скорочення колоній бджіл може поставити під загрозу глобальну продовольчу ситуацію.

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Зазначається, що особливо помітне скорочення сімейства бджолиних помітно в Бельгії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландах і в Великобританії.

Серед можливих причин такого феномену експерти назвали глобальне потепління та надмірне використання пестицидів.

Резолюцію про заснування Дня бджіл члени Другого комітету прийняли одноголосно.

Як повідомляв УНН, у Королівському ботанічному саду Лондона відкрили футуристичну скульптуру, яку контролюють бджоли 

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