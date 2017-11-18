В ООН определили дату Всемирного дня пчел

"Сегодня делегаты Второго комитета Генеральной Ассамблеи ООН приняли объявить 20 мая Всемирным днем ​​пчел. Его цель - привлечь внимание к проблеме исчезновения пчел, информировать население об их важной роли и объяснять, как можно их защитить", - сообщила пресс-служба.

Такое решение было принято после предупреждения экспертов Программы ООН по окружающей среде, что сокращение колоний пчел может поставить под угрозу глобальную продовольственную ситуацию.

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Отмечается, что особенно заметное сокращение семейства пчелиных заметно в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах и в Великобритании.

Среди возможных причин такого феномена эксперты назвали глобальное потепление и чрезмерное использование пестицидов.

Резолюцию об учреждении Дня пчел члены Второго комитета приняли единогласно.

Как сообщал УНН, в Королевском ботаническом саду Лондона открыли футуристическую скульптуру, которую контролируют пчелы