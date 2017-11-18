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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 28241 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 61610 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 80836 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 86454 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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В ООН определили дату Всемирного дня пчел

В ООН определили дату Всемирного дня пчел

Киев  •  УНН

 • 16833 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Генеральная Ассамблея ООН примет решение о объявления 20 мая Всемирным днем пчел, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ООН.

"Сегодня делегаты Второго комитета Генеральной Ассамблеи ООН приняли объявить 20 мая Всемирным днем ​​пчел. Его цель - привлечь внимание к проблеме исчезновения пчел, информировать население об их важной роли и объяснять, как можно их защитить", - сообщила пресс-служба.

Такое решение было принято после предупреждения экспертов Программы ООН по окружающей среде, что сокращение колоний пчел может поставить под угрозу глобальную продовольственную ситуацию.

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Отмечается, что особенно заметное сокращение семейства пчелиных заметно в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах и в Великобритании.

Среди возможных причин такого феномена эксперты назвали глобальное потепление и чрезмерное использование пестицидов.

Резолюцию об учреждении Дня пчел члены Второго комитета приняли единогласно.

Как сообщал УНН, в Королевском ботаническом саду Лондона открыли футуристическую скульптуру, которую контролируют пчелы

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